ドル円１５９．０５近辺、ユーロドル１．１７６５近辺＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方はドル買いが一服している。ドル円は159.05近辺、ユーロドルは1.1765近辺へとやや押し戻されている。日本時間午後9時30分には3月米小売売上高が発表されるほか、CNBCでトランプ大統領のインタビュー番組が予定されている。 USD/JPY159.05EUR/USD1.1767