「ロッテ７−４オリックス」（２１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季３度目の２連勝を飾った。西川が決勝打を放った。同点の六回、２死一、二塁。カウント１−２と追い込まれながら、外角いっぱいの変化球を右翼線に運んだ。二走・佐藤が生還。ホームを狙った一走・藤原は一度はアウトの判定だったが、リプレー検証の末、覆った。五回には石川慎が２０２４年５月１８日の日本ハム戦（ゾゾ）以来約２年ぶりとなる