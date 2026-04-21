「ＤｅＮＡ−阪神」（２１日、横浜スタジアム）阪神・嶋村麟士朗捕手が八回、代打で登場しプロ初安打となる右前打を放った。６−１０の八回、この回先頭の坂本の代打で打席へ。１ボール２ストライクからの５球目、ＤｅＮＡ・伊勢の外角低めのフォークに泳ぎならがらも、しぶとく食らいついた。嶋村は１６日の巨人戦で九回に代打でプロ初打席。左飛に倒れ、この日がプロ２打席目だった。