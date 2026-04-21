6回ロッテ2死一、二塁、西川が右翼線に2点二塁打を放つ＝ZOZOマリンロッテが競り勝った。4―4の六回に西川が2点二塁打を放って勝ち越しに成功し、七回にも1点を加えた。救援陣が反撃を封じ、九回を締めた横山が6セーブ目を手にした。オリックスは田嶋、横山楓が踏ん張れなかった。