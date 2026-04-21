「巨人２−１中日」（２１日、長野オリンピックスタジアム）巨人が逆転勝ちで連敗を２で止めた。先発したベテラン・則本は５回を１０安打１失点で降板。ＦＡ移籍後、３度目のマウンドで初勝利を手にすることはできなかった。右腕は毎回、安打を打たれて走者を許す展開にはなったが、粘った。三回まで無失点。四回には２死満塁のピンチを招き、石伊に左前適時打を浴びて先制点を献上した。ただ大崩はせずに最少失点でマウンド