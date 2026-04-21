ガイドブック「地球の歩き方成田空港とエアポートシティ」の出版を発表する「地球の歩き方」の清水裕里子プロデューサー＝21日午前、成田空港国内外の観光情報を扱う出版社「地球の歩き方」などは21日、ガイドブック「地球の歩き方成田空港とエアポートシティ」を来年2月に出版すると発表した。国内で初めて空港と周辺地域に焦点を当てた。成田国際空港会社（NAA）が共同で企画・制作に携わった。滑走路やターミナルの新設と