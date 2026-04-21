◇パ・リーグ日本ハム3―1楽天（2026年4月21日エスコンF）日本ハムは楽天に3―1で競り勝ち、2カードぶりにカード初戦を白星で飾った。先発の達孝太投手（22）は7回2安打1失点で楽天戦初勝利となる今季2勝目（1敗）。1―1の4回に奈良間大己内野手（25）が決勝打を放った。新庄剛志監督（54）は接戦を振り返り「ははは、大変ですね。一試合、一個勝つのってね」。9回1死一、二塁で村林を遊撃への併殺に仕留めた場面につい