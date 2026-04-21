グラビアアイドルの天羽希純（29）が、21日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿をアップした。天羽は「酔っ払っちゃった」とコメントし、ベッドに横たわったランジェリー姿を投稿。天羽は頬をピンク色に染めた、ほろ酔い風の表情を浮かべている。この投稿にフォロワーからは「これは介抱案件」「こんなんかわいすぎるやん」「目線が胸にいっちゃう」とコメントが寄せられている。