[4.21 練習試合 U-19日本 1-1(PK6-5) 関東大学選抜]拮抗した展開を打破してみせた。U-19日本代表候補のFW瀬尾凌太(法政大1年)はセットプレーからのヘディングシュートで先制ゴールを決めた。前半を0-0で折り返したU-19日本代表候補はハーフタイムで3枚替え。ベンチスタートの瀬尾がピッチに立つと、後半12分のセットプレーでチャンスを逃さなかった。右CKをMF山本天翔が左足で蹴り、ファーサイドで瀬尾が待ち構える。「自分