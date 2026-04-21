Aぇ! groupが、5月3日に開催する『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の大阪城ホール夜公演のMCコーナーをYouTubeで生配信する。 （関連：原因は自分にある。、BUDDiiS、SixTONES、Aぇ! group……春のライブシーンを彩るボーイズグループ勢） Aぇ! groupがライブ会場から生配信を行うのは今回が初めてとなり、詳細は明らかにされていないが、重大発表を予定しているとのことだ。 な