log youが4月17日、グループの公式TikTokを更新。メンバーの松本玲奈がアイドルグループ・Juice=Juiceの井上玲音と「盛れ！ミ・アモーレ」をアカペラで披露した。 （関連：【画像】log you 松本玲奈、Juice=Juice 井上玲音と「盛れ！ミ・アモーレ」） log youは、ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」に出