全食事を宇宙食にしてしまえーっ▶▶この作品を最初から読む春、新生活スタートの季節。転職や異動、子どもの入学など、大きな変化が訪れる時期です。建築資材会社に勤める一ノ瀬圭子さんも、第1子・太郎くんの出産を経て、いよいよ職場復帰へ。保育園も確保し、準備は万端--のはずでした。思い通りにはいかない育児と、久しぶりの仕事の両立はどうなる!?一ノ瀬さんの、笑いあり涙ありのワーママ生活をのぞいてみましょ