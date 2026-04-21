【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが6月10・11日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催する『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』の出演者全ラインナップが発表され、同時にMrs. GREEEN APPLE OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」会員限定チケット最速先行受付（全会員対象）が始まった。 ■2回目の開催となる今年は日程を2日間に拡大して開催 『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』は、Mrs. GR