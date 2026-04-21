【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナが、新曲「LOVE BEAT（feat. NiziU）」のレコーディングの様子を収めたメイキングMVを公開した。 ■西野カナがNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクション 西野カナとNiziUの初コラボとして話題の「LOVE BEAT（feat. NiziU）」。この楽曲のレコーディングでは、西野カナがNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクションを実施。 今