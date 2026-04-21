【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、5月3日に開催する『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の大阪城ホール夜公演のMCコーナーをYouTubeで生配信する。 ■Aぇ! groupがライブ会場から生配信するのは今回が初 Aぇ! groupがライブ会場から生配信するのは今回が初。生配信は17時45分頃からを予定している。MCの詳細は明らかにされていないが、重大発表を予定しているという。ぜひリアルタ