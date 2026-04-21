4月21日の「踊る！さんま御殿!!」にて「タメになる習い事発表会」を放送。人気有名人やオリンピアンらスポーツ選手たちが、その後の人生に役に立っている習い事やエピソードなどを語った。初登場の川島如恵留（Travis Japan）は、子どものころに英語教室、バレエ、アクロバット、ドラム、殺陣など20個以上の習い事をしていたそう。さらに、勉強系の習い事では、小学生の頃から高校生レベルの勉強をしていたため、「そのおかげで頭