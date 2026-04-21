◇パ・リーグ楽天1ー3日本ハム（2026年4月21日エスコンF）楽天の浅村栄斗内野手（35）が0―1の4回1死で達の131キロスライダーを左中間席に運ぶ一時同点となる2号ソロ。「変化球を頭に入れていた。点を取られた後だったので、すぐに1点を取れて良かった」と振り返った。今季初めての4番起用については「こだわりは本当にない。きょうは僕が入ったが、自分のことをしっかりやろうと思っていた」と平常心を強調した。