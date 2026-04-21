引退の記者会見で笑顔を見せるラグビー元日本代表のピーター・ラブスカフニ＝21日、東京都内ラグビーの2019年ワールドカップ（W杯）日本大会で日本代表の8強入りに貢献し、今季限りで引退するリーグワン東京ベイのピーター・ラブスカフニ（37）が21日、東京都内で記者会見し「代表での全ての瞬間が素晴らしかった。W杯は一生の思い出。日本とつながることができ、本当に誇らしかった」とかみしめるように語った。南アフリカ出