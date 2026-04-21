◇パ・リーグオリックス4―7ロッテ（2026年4月21日ZOZOマリン）オリックスが接戦を落とし、今季最多を更新する貯金5とはならなかった。同率で並んでいるソフトバンクが敗れたため、引き分け以上で単独首位だったがそれも逃した。先発の田嶋が1―1で迎えた5回、石川慎に3ランを献上。それでも直後の6回に西川、太田、シーモアの適時打で3点差を追いつく粘りを発揮した。だがその裏、2番手の横山楓が2死一、二塁を背負