HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、厳しい指導で知られるコーチ陣が、SAKURAの持つ「スター性」について言及した。【映像】スター性が抜群！15歳練習生のビジュアルとスタイル抜群の全身姿『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェ