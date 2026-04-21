原発で出るいわゆる「核のごみ」の最終処分地の選定をめぐり、赤沢経済産業大臣が南鳥島で文献調査を行うと表明しました。赤沢経産大臣は、「国の判断としてですね、南鳥島での文献調査を実施させていただくこととしたいと思います」と表明しました。高レベル放射性廃棄物の最終処分地の選定をめぐり、赤沢大臣と面会した東京・小笠原村の渋谷村長は文献調査の受け入れを容認する考えを伝えたうえで、ほかの自治体への申し入れなど