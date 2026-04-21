◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念・Ｇ１の優先出走権）＝４月２１日、栗東トレセンオフトレイル（牡５歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファー）は坂路をゆっくりと上がり、体をほぐした。吉村調教師は「もともと調整のしやすい馬で、気がいいので仕上がりやすい」と好感触を伝えた。前走の東京新聞杯は１０着だったが、今回は得意としている京都コース。昨年はスワ