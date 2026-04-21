【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・竹丸和幸―中日・桜井頼之介（１８時・前橋）◆ＤｅＮＡ・竹田祐―阪神・茨木秀俊（１７時４５分・横浜）◆広島・大瀬良大地―ヤクルト・山野太一（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆日本ハム・加藤貴之―楽天・古謝樹（１８時・エスコンＦ）◆西武・高橋光成―ソフトバンク・大関友久（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・毛利海大―オリックス・曽谷龍平（１８時・Ｚ