◆パ・リーグ西武６―４ソフトバンク（２１日・ベルーナドーム）ソフトバンクは先発のスチュワートが１回６失点で２試合連続ＫＯの２敗目を喫した。「先発としての仕事ができず、チーム、中継ぎの方に本当に申し訳ないです」と、１４日の楽天戦でも５回持たずに降板した右腕がうなだれた。打線は２回に４点を奪い返したが、６点のビハインドは重く、２連敗を喫した。小久保裕紀監督は「（スチュワートは）１回（２軍に）落と