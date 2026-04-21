◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人が苦しみながらも一丸となって逆転勝利した。先発・金丸の前に６回まで無得点。今季の相手左投手が先発時は試合前まで３勝６敗という負のデータが脳裏をよぎる中、７回に試合をひっくり返した。先頭の大城の一ゴロをボスラーが一塁悪送球。オーバーランしていた大城はヘッドスライディングで頭から帰塁した。代走に宇都宮が起用され、続く小浜はバスターエンドラン