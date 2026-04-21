◆パ・リーグロッテ―オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（２９）が先発して５回０／３、１０１球を投げて５安打、２四球、４奪三振、４失点で降板した。ＤｅＮＡから移籍後初登板して白星を挙げた１日の日本ハム戦（エスコン）以来となる今季２勝目はならなかった。初回は先頭の宗に四球も、後続を断って無失点。３回、味方打線がオリックスの失策で１点を先制した。直後の４回、ジャク