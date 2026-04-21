◆パ・リーグロッテ７―４オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）オリックスがロッテに競り負け、２５年７月４日以来の単独首位を逃した。先発の田嶋が５回４失点で降板し、打線は直後の６回に３点差を追いつく粘りを発揮。しかし、開幕から６試合連続で無失点だった２番手・横山楓が６回に２点を勝ち越された。７回には１軍昇格したばかりの片山も１失点。この日はリリーフ陣が踏ん張れなかった。