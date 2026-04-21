◆パ・リーグロッテ７―４オリックス（２１日・ＺＯＺＯマリン）ロッテが２連勝して、３カードぶりにカード初戦を白星で飾った。４―４と同点の６回、代打・佐藤の四球や藤原の死球などで２死一、二塁。ここで西川が右翼線に２点二塁打を放って勝ち越した。７回には山本の左翼フェンス直撃の二塁打、寺地の犠打で１死三塁とした。ここで代打・ポランコが中犠飛を放ち、貴重な７点目を挙げた。先発のジャクソンは６回途中５