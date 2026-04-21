◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人・泉口友汰内野手が試合前の練習中に、フリー打撃の打球が顔面に直撃するアクシデントに見舞われ、救急搬送された。中日戦が行われる長野オリンピックスタジアムでの練習中、一塁側ファウルグラウンドで顔面にフリー打撃の打球が直撃。流血して倒れ込んだ。グラウンド内に担架が運び込まれ、グラウンドを救急車が通る事態に。そのまま救急搬送された際に意識はあった