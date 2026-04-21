◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―１中日（２１日・長野）巨人のライデル・マルティネス投手が９回に登板して１回０封。セーブをマークした。２―１の９回に登板し、先頭・石伊を投ゴロ。続く２番・ボスラーを１５３キロで見逃し三振。４番・細川を変化球で空振り三振。無失点に抑えた。マルティネスは前回１８日のヤクルト戦（神宮）では３―２の９回に６番手で登板したが、先頭から２者連続で二塁打を浴びて同点とされた。な