防衛装備品の輸出をめぐり、政府は制限を大幅に緩和し、殺傷能力のある武器の輸出を原則、認めることを決めました。「際限のない輸出」につながるとの指摘に対し、“歯止め策”を担保できるのかが問われます。【写真を見る】武器輸出解禁際限なき輸出への懸念も安保政策の大転換“殺傷能力ある武器”の輸出解禁木原稔 官房長官「自国と地域の平和を守るには、防衛装備移転をさらに推進し、同盟国・同志国の抑止力・対処力