4人組グループ・Aぇ! groupが、5月3日に開催する『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』の大阪城ホール夜公演のMCコーナーを、午後5時45分頃からYouTubeで生配信することを発表した。【画像】メンバーが飛び出してきそう…Aぇ! group『でこぼこライフ』通常盤ジャケットAぇ! groupがLIVE会場から生配信するのは今回が初めて。詳細は明らかにされていないが、重大発表を予定しているという。なおAぇ! groupは、6月17日にグルー