21日8時40分ごろ、大分県にある陸上自衛隊日出生台演習場にて「戦車が暴発した」と通報があり、この事故により男性隊員3人が死亡、女性隊員1人が負傷した。 報道によるとこの日、日出生台演習場では陸上自衛隊西部方面戦車隊が射撃訓練を行っており、施設内にあった10式戦車の砲弾が破裂したという。ほかにも怪我人が多数出ているという報道もあり、自衛隊では情報の収集および事故の原因について調査を進めている。 自衛隊の