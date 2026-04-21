21日午前、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、戦車の射撃訓練中に砲内で砲弾が破裂し、隊員3人が死亡、1人が重傷となっています。陸上自衛隊によりますと、21日午前8時40分ごろ、戦車隊による射撃訓練を実施していたところ、砲内の砲弾が破裂しました。隊員3人が死亡、1人がケガをしたということです。亡くなったのは、2等陸曹の浜辺健太郎さん（45）、3等陸曹の高山新吾さん（31）、同じく3等陸曹の金井効三さん（30）で