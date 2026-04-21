高市総理は21日夜、自民党の衆議院・予算委員会の理事らと総理公邸で会合を開きました。高市総理が公邸に自民党の議員を招いて会合をおこなうのは就任後、初めてです。高市総理と自民党の衆議院・予算委員会の理事らとの会合は、総理公邸でおよそ2時間おこなわれ、坂本予算委員長や齋藤・筆頭理事のほか、木原官房長官や尾崎副長官も参加しました。会合では高市総理が2026年度予算の成立に尽力したとして労ったほか、このあとの重