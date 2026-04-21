21日、就任から半年を迎えた高市総理は「悪戦苦闘中だ」と話しつつ、“外交力を強化できた”と、この間の政権運営を振り返りました。高市総理「内閣総理大臣となってからとにかく皆様にお約束したこと、全ては国民の皆様のために一つずつ実行したいな、そういう思いで働き続けてまいりました」高市総理は21日、就任から半年を迎えましたが、“防衛力や経済力、人材力などを強くすることを柱に政策を展開してきた”と振り返りました