◇パ・リーグ楽天1―3日本ハム（2026年4月21日エスコンF）楽天の荘司康誠投手（25）が21日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦に先発登板。開幕戦からの4試合4勝を目指したものの7回8安打3失点で今季初黒星を喫した。3回1死満塁のピンチから日本ハム・レイエスの左前打を浴び先制点を奪われた。直後の4回に浅村の今季2号となる同点ソロで援護をもらったが、その裏には奈良間、水野の連続適時打を浴び2点を勝ち越さ