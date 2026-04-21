天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは２１日、東京国際フォーラム（東京都千代田区）で行われた「第４１回世界獣医師会大会」に出席された。同大会は獣医学分野で最も歴史のある国際会議で、日本での開催は１９９５年以来３１年ぶり。天皇陛下は開会式で、ご一家が３匹の保護犬や４匹の保護猫と生活してきたことに触れ、「動物たちの健康を守り、命を救う獣医師の仕事に深く感銘を受けている」とあいさつされた。さらに、人と動