戦闘機としては通用しない老朽機の新たな使い方中国の成長とともに東アジアの戦略環境が悪化しつつある現在、「台湾有事」はもはや抽象的なシナリオではなく、具体的な軍事計画として各国の防衛当局に共有される段階に至っています。【写真】どこかで見た形？ これが中国オリジナルのUAVシリーズですそうした緊張の只中において、人工衛星から撮影した1枚の画像がいま話題となっています。台湾海峡沿岸に位置する福建省の龍田