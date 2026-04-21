人気YouTuberのかすこんねぅさんは4月20日、自身のYouTubeを更新。彼氏と別れたことを報告し、理由も明かしました。【動画】かすこんねぅが赤裸々に語る約4年の交際に終止符。その理由とは？かすこんねぅさんは、動画にて約4年交際した彼氏との破局を報告。過去の4年半の交際に続く2回目の別れです。理由は長く一緒にいるうちに互いを尊重できなくなり、「一緒にいて成長できる関係性ではない」と感じたためだそうです。互いに気が