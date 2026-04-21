今年の「母の日」は、5月10日。 日頃の感謝の気持ちを、プレゼントで伝えてみませんか。 みらい長崎ココウォーク3階「浜屋ココウォークプラザ」。 衣食住のファッションにこだわり、コンパクトにまとまった空間で利便性を追求した、次世代型セレクトショップです。 （浜屋ココウォークプラザ 山口 梢さん） 「日常を彩るアイテムや、特別感のあるスイーツなど、感謝の気持ちを表現し