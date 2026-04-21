歌手でタレントのはいだしょうこさんは4月20日、自身のInstagramを更新。ライブの思い出を振り返り、格好いい男性とのツーショットを公開しました。【写真】はいだしょうこがイケメンと結婚？「この世のものとは思えない程の美しさ」はいださんは「コットンクラブ『はいだしょうこバースデーライブ2026』舞台おもひで写真」とつづり、19枚の写真を投稿。オフショットと思われるものや、ステージ上の様子などが見られます。また、薄