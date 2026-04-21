7回、逆転2点打を放ちガッツポーズする巨人・平山＝長野巨人が逆転勝ち。1点を追う七回、小浜の安打などで無死二、三塁とチャンスを広げ、平山がプロ初打点となる2点適時打を放った。3番手の中川が今季初勝利を挙げた。中日は2度目の5連敗。力投の金丸は守備に足を引っ張られた。