【ワシントン共同】米国防総省は21日、米インド太平洋軍が管轄する海域でイランに関連して制裁を受けていたタンカーを臨検し、問題なく終わったと発表した。米政府によると、タンカーはイランの石油を複数回輸送したことがあり、米制裁対象に指定されていた。国防総省はX（旧ツイッター）で、今後も同様の取り締まりを続ける姿勢を強調した。