◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年4月21日横浜）阪神・嶋村麟士朗捕手が、21日のDeNA戦でうれしいプロ初安打を放った。8回先頭で代打出場し、DeNA・伊勢から右前打。カウント1―2からの5球目、外寄りのフォークを泳ぎながら攻略。プロ2打席目で“第一歩”を踏み出した。嶋村は24年育成ドラフト2位で入団。今春キャンプは主力中心の宜野座組に抜てきされ、着実にアピールを続けてきた。3月11日に支配下登録を勝ち取り、開幕