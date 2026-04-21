政府は２１日、防衛装備品の海外輸出に関するルールを定める「防衛装備移転３原則」と運用指針を改定し、殺傷・破壊能力のある武器を原則輸出できるようにした。国内の防衛産業の生産基盤を強化し、有事に戦い続ける継戦能力を高めて抑止力・対処力を向上させる狙いがある。武器輸出を制限してきた日本の安全保障政策は、大きな転換点を迎えた。高市首相は２１日、首相官邸で記者団に対し、「どの国も１か国のみでは自国の平和