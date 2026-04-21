中日は２１日の巨人戦（長野）に１―２で敗れて今季２度目の５連敗。借金は今季最多の１２となった。中日は４回二死から田中、金丸の連打と大島の四球で満塁のチャンス。ここで「打ったボールはストレートだと思います。追い込まれていたのでなんとかしようと必死でした」という石伊が左前適時打を放ち１点を先制した。中日先発・金丸夢斗投手（２３）は立ち上がりから威力のあるストレートとキレのある変化球で巨人打線を圧