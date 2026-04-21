巨人と長野で対戦■巨人 2ー1 中日（21日・長野）中日は21日、長野で巨人と対戦し、逆転負けで5連敗を喫した。今季20試合目で4勝16敗となり、12球団最多の借金は「12」となった。打線は11安打で1得点。先発の金丸夢斗投手は7回6安打、2失点も自責0点で2敗目となった。打線が繋がらない。2回から6回まで5イニング連続で得点圏に走者を進めるが、得点したのは4安打と1四球を集めた4回の1点のみ。8回は先頭打者の四球から犠打で好