【モデルプレス＝2026/04/21】4月21日、都内で行われた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の日本語版プレミアム試写会が開催された。アンバサダー、声優キャスト12人が豪華集結した。【写真】32歳元乃木坂46メンバーら「マリオ」アンバサダー＆声優キャストら12人豪華集結◆「スーパーマリオ」アンバサダー＆キャストら12人豪華集結本作は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品であ