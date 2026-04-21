◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬まで日本ダービー・Ｇ１の優先出走権）＝４月２１日、栗東トレセンノチェセラーダ（牡３歳、栗東・杉山佳明厩舎、父ドレフォン）は、坂路を６５秒８―１４秒７で走り、２２日の追い切りに備えた。「キャンターでも、首の使い方が良くなっていますね。これからまだまだ良くなる馬だと思います」と杉山佳調教師はうなずいた。前走のすみれＳは、最後